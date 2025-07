Samarate Insieme allarga il gruppo. “Su decoro e verde stiamo facendo un buon lavoro”

La lista civica “Samarate Insieme” fa quadrato attorno al proprio consigliere comunale Alessandro Cenci, risponde alle critiche dell’ex compagno di gruppo Luigino Portalupi e rilancia, annunciando nuovi ingressi e la volontà di proseguire con determinazione all’interno della maggioranza.

Domenico Aiello dice che «la lista civica Samarate Insieme esiste, cresce, e continua con determinazione il proprio cammino al servizio della collettività. La nostra presenza oggi è testimonianza concreta del sostegno al nostro consigliere comunale Cenci, che con impegno e coerenza rappresenta le istanze fondanti del nostro progetto civico».

Aiello sottolinea anche il rafforzamento del gruppo: «Siamo presenti, uniti, e ancor più numerosi, grazie anche ai nuovi ingressi che ci permettono di portare avanti il mandato affidatoci dai cittadini».

Una nuova fase con Elena Berretta coordinatrice

Dopo le recenti uscite dal gruppo, che hanno alimentato voci di fratture profonde, Samarate Insieme ha deciso di aprire una nuova fase scegliendo una figura di riferimento interna. È Elena Berretta, nominata coordinatrice pro tempore. «Ho accolto con rispetto e senso di responsabilità la fiducia del gruppo. Non nascondo l’emozione, ma sono certa che, grazie alla collaborazione di tutti e al contributo dei nuovi arrivati, costruiremo un gruppo sempre più solido, credibile ed efficace».

Cenci resta il punto di riferimento in Consiglio

Il ruolo di Alessandro Cenci come consigliere delegato viene ribadito con forza anche da altri membri. Francesco Alongi precisa: «Il nostro consigliere ha una delega e non un incarico assessoriale. È una figura fondamentale che, con dedizione e spirito di servizio, stimola la maggioranza a dare sempre il massimo. È importante ricordare che svolge questo ruolo a titolo gratuito».

«È doveroso mettere fine alle speculazioni su presunte rotture drammatiche o minacce di dimissioni» aggiunge anche Valentina Abbruzzesi. «Siamo in maggioranza, ci restiamo e continueremo a svolgere un ruolo propositivo e determinato».

Le parole del consigliere: “Il bene comune prima di tutto”

A chiudere la serie di interventi è lo stesso Cenci: «Confermo con chiarezza: siamo in maggioranza, e ci resteremo. Continueremo a fare la nostra parte con passione, senso civico e fermezza, perché il bene comune viene prima di tutto».

Sul lavoro in corso in città, il consigliere sottolinea: «Stiamo facendo un lavoro serio sul decoro, dove il consigliere delegato può dare consigli e un indirizzo. Il taglio del verde è partito bene, con un aumento di cifre importanti per ottenere un risultato tangibile».

Infine, un passaggio anche su Luigino Portalupi, ora su posizioni distinte: «Ho stima dell’uomo e delle sue capacità – dice Cenci –. Abbiamo due modi di agire e pensare che sono differenti».

E le richieste di dimissioni?

Cenci è netto: «Sull’incompatibilità ho chiesto al segretario se il mio ruolo gratuito – sottolinea – di consigliere Pro Loco sia incompatibile con quello di consigliere comunale, anch’esso gratuito. Qualora lo fosse, sarei costretto a lasciare il ruolo in Pro Loco». Restando in consiglio comunale.