Primo podio tra i “pro” per Tommaso Bessega, samaratese della Polti VisitMalta

Bel risultato per il ciclismo del Varesotto nella seconda frazione della “Settimana Coppi e Bartali”, corsa a tappe che quest’anno attraversa tutto il Nord Italia con partenza (mercoledì 25) dalle Langhe e conclusione domenica 29 a Gemona del Friuli.

Sul traguardo di Massalengo, in provincia di Lodi, il giovane Tommaso Bessega si è piazzato al terzo posto alle spalle di Filippo D’Aiuto e Matteo Moschetti. Bessega ha 22 anni, è nato a Milano ma vive a Samarate e insieme al gemello Gabriele è un esordiente nel gruppo dei professionisti. A credere in loro è stato Ivan Basso che li ha ingaggiati per la Polti-Visit Malta anche se i due correranno spesso separati in base alle esigenze di calendario.

A Massalengo ha sprintato per la piazza d’onore visto che D’Aiuto – primo successo in carriera ad alto livello per il 26enne della piccola squadra General Store-Essebigi-Curia – ha portato a termine una fuga con 9″ sul gruppo, regolato dall’esperto Moschetti, il quale corre per il team svizzero Pinarello Q36.5. Bessega si è quindi piazzato terzo davanti a Magagnotti (Red Bull-Bora) e Menghini (Technipes).

Nella prima frazione della Coppi e Bartali invece si era segnalata un’altra speranza di casa nostra, Filippo Turconi (Bardiani), giunto 10° nella tappa tra Barolo e Barbaresco vinta dal francese Laurance della Ineos Grenadiers (attuale leader della corsa). Nella gara italiana sono impegnati anche Alessandro Covi con la maglia della Jayco Alula, il binaghese Alessandro Fancellu (MBH Bank) e i giovani Riccardo Archetti e Alessandro Cattani con la Technipes InEmiliaRomagna.