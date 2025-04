Incidente sulla strada tra Somma Lombardo e Malpensa, ferito un 16enne

Incidente stradale in via Giusti a Somma Lombardo, la strada che collega la cittadina e l’aeroporto di Milano Malpensa: è avvenuto alle 14.40.

I mezzi di soccorso – ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e automedica – stanno intervenendo in “codice rosso” e ci sono lunghe code (la foto è d’archivio).

Secondo le prime informazioni è coinvolto un ragazzo di sedici anni, rimasto ferito in modo significativo ma non in immediato pericolo di vita. Sono presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica e regolare il traffico.

La via Giusti è stata teatro nel febbraio scorso di un grave incidente con un morto e due feriti, pedoni travolti da un’auto.