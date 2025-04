Gli studenti dell’ISIS Volontè di Luino alla scoperta del mondo del software con Autosoft Multimedia

Due mattinate intense tra software, simulatori e coding jam: è l’esperienza vissuta il 2 e 3 aprile dagli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’ISIS “Carlo Volontè” di Luino, accolti negli stabilimenti di Autosoft Multimedia di via Verdi a Germignaga.

Ad accompagnarli, i docenti Marco Santaromita, Roberto Franzetti e Simone Commisso, insieme ai fondatori dell’azienda, Daniele Filippi ed Eric Bastioli, che hanno illustrato le attività e i processi di produzione dei software, dei libri per patenti e dei simulatori di guida realizzati in sede.

Grande interesse ha suscitato la presentazione dei simulatori, in particolare quello dedicato alla valutazione della capacità alla guida di persone con disabilità o in riabilitazione post-incidente.

Oltre alla visita nei reparti, gli studenti hanno assistito a un intervento formativo tenuto da Eric Bastioli, Direttore Ricerca e Sviluppo, incentrato su strutture dati, algoritmi e programmazione efficiente. A seguire, si sono cimentati in una “coding jam”, un laboratorio pratico di debugging e problem solving, affiancati dai giovani sviluppatori dell’azienda.

L’incontro si è concluso con le testimonianze di tre ex studenti – Sofia, Marco e Riccardo – oggi inseriti in Autosoft Multimedia dopo il primo anno del corso ITS in Web Development presso INCOM Academy. Proprio questo percorso formativo verrà riproposto dall’azienda, che aprirà a luglio nuove selezioni per tre futuri tirocinanti.

Un’occasione preziosa per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi con il mondo del lavoro, approfondire le competenze tecniche e conoscere più da vicino le opportunità offerte dal settore informatico.