Il FAI svela i segreti della storica stazione di Luino

Il Gruppo FAI Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, in collaborazione con l’Associazione Verbano Express e l’Amministrazione Comunale, organizza una serie di visite guidate alla Stazione Internazionale di Luino, domenica 13 aprile, durante l’arco della giornata.

Attraverso un racconto coinvolgente, i partecipanti ripercorreranno le tappe fondamentali di questo storico snodo ferroviario, dalla sua inaugurazione fino ai giorni nostri, con uno sguardo verso le prospettive future.

Inaugurata nel 1882, la stazione di Luino ha avuto un ruolo cruciale nei collegamenti tra Italia e Svizzera. Il suo stile architettonico eclettico, che fonde elementi classici e liberty, riflette il gusto della sua epoca e il prestigio di un’infrastruttura strategica per il commercio e la mobilità transfrontaliera.

Ma la stazione non è solo un luogo di passaggio: è stata testimone di incontri, speranze e addii. Personaggi illustri vi hanno transitato, e molti ci hanno lavorato.

Le guide racconteranno storie e altre curiosità che rendono la stazione di Luino un patrimonio di memoria e cultura ferroviaria che ben si integrano con lo stile architettonico di cui è caratterizzata.

Tutti i dettagli e la prenotazione del proprio turno di visita a questo link: LA STAZIONE INTERNAZIONALE DI LUINO: un viaggio tra storia e futuro | Evento FAI

Durante la stessa giornata, si svolgerà il tour in treno a vapore da Luino a Locarno. Un’altra occasione imperdibile per rivivere lo spirito di un’epoca che tanto ha caratterizzato il nostro territorio. I posti per questo evento specifico sono attualmente esauriti.