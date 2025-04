Scambio acceso tra studente e presidente Anpi a margine di un incontro scolastico a Luino

“La Prima Repubblica e gli anni Settanta: dal ‘miracolo’ alla ‘strategia della tensione’. Gli anni di piombo, il terrorismo e la risposta della democrazia” è il titolo dell’incontro che si è svolto lunedì 7 aprile a Palazzo Verbania di Luino con il professor Antonio Maria Orecchia, docente di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Resistenza, era rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio.

La lezione si è svolta regolarmente e ha suscitato interesse tra gli studenti, anche se nel finale non è mancato un momento di confronto acceso. Al termine dell’incontro, infatti, mentre alcuni ragazzi si stavano alzando per tornare in aula e altri si intrattenevano con il relatore, uno studente dell’ultimo anno si è rivolto al professor Emilio Rossi e alla presidente provinciale dell’Anpi, Ester De Tomasi.

Nel suo intervento, lo studente ha criticato il ruolo dell’Anpi, sostenendo che rappresenterebbe una sola parte politica e affermando che nella storia sarebbero esistite “più Resistenze”, tra cui quella comunista che – a suo dire – avrebbe puntato a sostituire una dittatura con un’altra.

La presidente De Tomasi è intervenuta, inizialmente rispondendo nel merito, ma il confronto si è presto inasprito, fino alla pronuncia della discussa frase, ripresa in un video diffuso informalmente: «Ti prenderei a sberle». Il fatto, isolato, si è concluso nel giro di pochi istanti.

In merito all’episodio, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’istruzione e ha chiesto le dimissioni della presidente provinciale dell’Anpi.