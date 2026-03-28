Testimoni e martiri: a Colmegna la veglia per i missionari

Venerdì 27 marzo 2026 si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Colmegna la preghiera per i missionari martiri organizzata dalla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” in Luino.

Ha presieduto la veglia il prevosto don Cesare, insieme a don Ennio e al diacono Giorgio.

La serata, dal titolo “Gente di primavera”, era a cura del Gruppo Missio Giovani Catania.

Sono state proclamate alcune letture tratte da omelie di Papa Leone XIV e da messaggi di Papa Francesco dedicate al tema dei missionari martiri.

L’omelia è stata tenuta dal diacono Giorgio, che ha ripercorso i suoi anni di missione in Amazzonia, durante i quali ha potuto purtroppo conoscere sacerdoti e laici uccisi dal regime solo per la loro opera di intensa evangelizzazione e aiuto concreto alle popolazioni autoctone.

Il diacono Giorgio ha anche condiviso coi presenti che, scopo profondo della vita di ogni cristiano, debba essere stare a fianco dei poveri, aiutarli fraternamente e non lasciare che nessuno rimanga indietro.

Durante la serata il coro della parrocchia di Colmegna ha curato in maniera attenta i canti e la liturgia.

Il prevosto don Cesare, nel concludere l’incontro di preghiera, ha lanciato alcuni auspici, tra cui il fatto che non siano appaltate solo alla Caritas le opere di bene, perché la Caritas non deve essere vista solo come erogatrice di servizi.

«Don Cesare, a tal proposito, si augura che ogni singolo membro della Chiesa di Luino si faccia interpellare da un modo creativo e originale di essere caritatevole, creando una meraviglia inaspettata negli occhi di chi è lontano dalle nostre comunità cristiane. È stato bello pregare insieme per un tema così importante, soprattutto in una Chiesa incastonata tra lago e monti che è davvero un luogo di bellezza unica nel nostro territorio».