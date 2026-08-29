Casting sul Lago Maggiore per “Blood And Ice”: si cercano attori e comparse a Luino
Domenica 13 settembre al Ristorante del Lido le selezioni per attori e comparse per la nuova produzione di Sette Laghi Cinema, alla presenza del regista Dante Brancatisano
Sette Laghi Cinema apre i provini per la sua nuova produzione cinematografica intitolata “Blood And Ice”. La casa di produzione ha organizzato una giornata di selezioni per individuare attori, attrici, interpreti per piccoli ruoli e comparse da inserire nel cast della pellicola.
L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso il Ristorante del Lido di Luino. Le audizioni saranno condotte dal regista Dante Brancatisano affiancato dall’assistente alla regia Michela Pittari, con l’obiettivo di selezionare figure da coinvolgere direttamente nelle riprese.
Le selezioni si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata con una pausa pranzo prevista all’interno della struttura host, offrendo un’opportunità di partecipazione per gli aspiranti recitanti del territorio e per chi desidera intraprendere un’esperienza sul set.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.