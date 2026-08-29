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Casting sul Lago Maggiore per “Blood And Ice”: si cercano attori e comparse a Luino

Domenica 13 settembre al Ristorante del Lido le selezioni per attori e comparse per la nuova produzione di Sette Laghi Cinema, alla presenza del regista Dante Brancatisano

Generico 24 Aug 2026

Sette Laghi Cinema apre i provini per la sua nuova produzione cinematografica intitolata “Blood And Ice”. La casa di produzione ha organizzato una giornata di selezioni per individuare attori, attrici, interpreti per piccoli ruoli e comparse da inserire nel cast della pellicola.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso il Ristorante del Lido di Luino. Le audizioni saranno condotte dal regista Dante Brancatisano affiancato dall’assistente alla regia Michela Pittari, con l’obiettivo di selezionare figure da coinvolgere direttamente nelle riprese.

Le selezioni si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata con una pausa pranzo prevista all’interno della struttura host, offrendo un’opportunità di partecipazione per gli aspiranti recitanti del territorio e per chi desidera intraprendere un’esperienza sul set.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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