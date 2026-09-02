A Luino, Tradate e Castano Primo torna la raccolta di materiale scolastico di Coop

Una giornata di solidarietà nei supermercati per sostenere le famiglie in difficoltà in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Sabato 5 settembre nei punti vendita Nova Coop del Piemonte e dell’alta Lombardia torna la raccolta straordinaria di materiali didattici e di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”, un’iniziativa promossa in stretta collaborazione con circa 70 onlus e realtà del terzo settore locale.

Come funziona la raccolta nei punti vendita

Per l’intera giornata di sabato, soci e clienti che faranno la spesa nei punti vendita aderenti potranno acquistare articoli da disegno, quaderni, penne e materiali per la didattica da destinare ai banchi d’accoglienza all’uscita. Ad attendere le donazioni ci saranno i volontari delle associazioni partner, pronti a fornire indicazioni sui prodotti di maggior necessità. Quanto raccolto verrà poi distribuito direttamente ai nuclei familiari del territorio che vivono condizioni di disagio economico. La generosità dei clienti ha già mostrato la sua forza nella scorsa edizione, quando l’impegno di 700 volontari ha permesso di raccogliere materiali scolastici per un valore complessivo di 100 mila euro.

I punti vendita coinvolti tra Varesotto e Altomilanese

L’iniziativa vedrà una presenza capillare in 64 punti vendita della rete Nova Coop. Per quanto riguarda la Lombardia, i presidi di raccolta saranno operativi nel Varesetto e in provincia di Milano. A Luino la spesa solidale si svolgerà presso il superstore Coop con il supporto dei volontari della Croce Rossa Luino e Valli; a Tradate l’appuntamento è al superstore Coop insieme ai volontari dell’associazione Casa della Città Solidale, mentre a Castano Primo l’iniziativa si terrà nel supermercato Coop con la presenza dei volontari della Caritas di Castano.

Dal 10 settembre riparte anche “Coop per la Scuola”

A fianco della giornata straordinaria di raccolta, dal 10 settembre al 18 novembre tornerà anche “Coop per la Scuola”, la campagna che consente agli istituti scolastici di ricevere gratuitamente dotazioni e strumenti per la didattica. Il meccanismo prevede la consegna di un buono scuola ogni 15 euro di spesa effettuata nei negozi Nova Coop e su coopshop.it. I buoni potranno essere consegnati direttamente alle scuole o caricati tramite l’app dedicata, mentre i soci avranno la possibilità di convertire i propri punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti corrispondono a 5 buoni, 100 punti a 12 buoni). Tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie, iscritte al programma potranno attingere a un catalogo con oltre 100 tipologie di premi tra risorse per la didattica, la creatività, lo sport e la tecnologia.

Didattica e consapevolezza con la “Salute circolare”

Per l’edizione 2026 il percorso didattico proposto alle scuole si svilupperà attorno al concetto di “Salute circolare”, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi la consapevolezza di come ogni singolo gesto individuale possa avere un impatto sull’ambiente circostante. Il progetto, realizzato in collaborazione con Geopop, metterà a disposizione degli insegnanti attività e materiali dedicati per approfondire le interconnessioni che legano la salute umana a quella del pianeta.