“Vicini a chi ha bisogno”: il 3 settembre open day alla Croce rossa a Luino

«Nessuno deve sentirsi solo». È con questo spirito che la Croce rossa italiana – Comitato di Luino e Valli promuove per giovedì 3 settembre, alle 20:30, uno open day pensato per ascoltare, condividere e costruire insieme risposte concrete ai bisogni del territorio.

La serata si articolerà in due momenti distinti ma collegati: prima un incontro per i professionisti dedicato al contrasto all’isolamento, poi la visita alla sede della Cri.

L’incontro per i professionisti, in collaborazione con l’Asst Sette Laghi, Distretto di Luino, si terrà nella sala riunioni della Casa della Comunità (2° piano), Via Forlanini 6. L’evento è riservato esclusivamente ai professionisti della salute e del sociale. Un incontro operativo per fare rete, condividere esperienze e sviluppare nuove sinergie volte al contrasto dell’isolamento e alla promozione dell’inclusione attiva. Nel corso della serata, verrà inoltre presentato il Progetto Sorrisi.

Contemporaneamente, la sede della Croce rossa italiana Comitato di Luino e Valli apre le porte ai cittadini. Un’esperienza guidata dai volontari e dalle volontarie per scoprire da vicino i mezzi, le strutture, i progetti comunitari e il cuore della vita associativa. Durante la visita si scopriranno i servizi di assistenza, i corsi di formazione e le attività sociali per la comunità offerti dal Comitato Cri di Luino e Valli.

«Accogliere – commentano i volontari della Croce rossa di Luino – significa ascoltare e fare squadra. Da un lato incontriamo gli operatori per coordinare le risposte sociali; dall’altro apriamo la nostra casa di Via Creva 121 ai cittadini, per ricordare che la Croce Rossa è una presenza amica, sempre vicina a tutti».