Nel cuore di Varese, in via Francesco del Cairo n.30, a pochi minuti a piedi dall’Autosilo Sempione, un piccolo gioiello attende gli appassionati di numismatica e filatelia: Gamma Collection, il negozio che trasforma monete e francobolli in storie da raccontare.

Galleria fotografica Numismatica: quanto valgono le monete che ho nel cassetto? Scoprilo con Gamma Collection 4 di 15

Qui, ogni pezzo ha una storia, ogni collezionista trova una guida e ogni curiosità trova risposta. Dietro questa realtà c’è Mattia Sciammarella, giovane collezionista per vocazione che ha trasformato la sua passione in una professione, portando competenza e autenticità in un settore spesso frainteso.

La storia di Gamma Collection affonda le sue radici in un’infanzia segnata dalla curiosità e dall’amore per le piccole cose preziose. All’età di sette anni, Mattia ha iniziato a raccogliere monete e francobolli, ispirato dal nonno, un collezionista altrettanto appassionato. Quella che sembrava solo una semplice attività ludica è diventata un viaggio di studio e approfondimento, culminato nella nascita di Gamma Collection. Oggi, questo negozio rappresenta non solo un luogo di vendita, ma anche un centro di consulenza per chi desidera scoprire il valore di ciò che possiede o intraprendere un percorso nel collezionismo.

Perché e quando scegliere Gamma Collection?

Gamma Collection è un punto di riferimento per i collezionisti, un luogo dove l’esperienza e la professionalità si uniscono per offrire un servizio unico. Che possediate monete antiche dimenticate in un cassetto o che siate alla ricerca di monete o francobolli rari per completare la vostra raccolta, qui troverete una vasta gamma (per l’appunto) di servizi:

valutazioni affidabili e trasparenti: grazie alla competenza di Mattia, potrete portare i vostri pezzi in negozio per una stima accurata e dettagliata, basata su un’analisi approfondita e sul valore di mercato attuale

grazie alla competenza di Mattia, potrete portare i vostri pezzi in negozio per una stima accurata e dettagliata, basata su un’analisi approfondita e sul valore di mercato attuale consulenza personalizzata: che siate esperti o un neofiti, Gamma Collection saprà guidarvi nell’acquisto o nella valutazione della vostra collezione nonchè nel ritiro metalli preziosi in oro ed argento (gioielli, orologi, oggettistica varia, posateria e argenteria)

che siate esperti o un neofiti, Gamma Collection saprà guidarvi nell’acquisto o nella valutazione della vostra collezione nonchè nel ritiro metalli preziosi in oro ed argento (gioielli, orologi, oggettistica varia, posateria e argenteria) selezione accurata di prodotti per la compravendita: singole o intere collezioni di monete antiche e moderne da collezione ed investimento cartamoneta italiana ed estera medaglie antiche o moderne di qualunque provenienza mondiale pezzi singoli, lotti o intere collezioni di francobolli e cartoline italiane ed estere di qualunque tematica



Garanzia di serietà, un valore aggiunto

In un panorama dove spesso si incontrano venditori improvvisati o si incappa in fake news sul valore di monete e francobolli, Gamma Collection rappresenta una garanzia di serietà. Attraverso un dialogo onesto e professionale, Mattia vi aiuterà a distinguere il valore reale da quello illusorio. Questo approccio si basa sulla sua esperienza diretta e su anni di studio e pratica nel settore.

Un invito per tutti i curiosi

Se avete monete o francobolli sepolti in un cassetto, è il momento di riportarli alla luce e scoprirne storia e valore. Se invece siete semplicemente incuriositi dal mondo del collezionismo, Gamma Collection è il luogo ideale per iniziare. L’atmosfera intima e accogliente e la passione contagiosa di Mattia sapranno conquistarvi.

Per chi preferisce fare acquisti comodamente da casa, Gamma Collection offre anche uno shop online: una soluzione pratica e affidabile per esplorare il mondo del collezionismo con un semplice clic.

Il negozio, inoltre, è presente su eBay, dove carica una selezione accurata di articoli del suo archivio.

CONTATTI

Gamma Collection

A pochi minuti a piedi da Autosilo Sempione, Via Francesco del Cairo 30, Varese

T: +39 0332 169 2386

M: +39 346 364 5450

@: info@gammacollection.it

Sito | Facebook | Instagram