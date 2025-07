Vigili del fuoco aggrediti durante un intervento: la solidarietà dell’ANVU Varese

L’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (ANVU), sezione provinciale di Varese, ha espresso piena solidarietà ai Vigili del Fuoco di Varese, vittime nei giorni scorsi di una grave aggressione durante un intervento di soccorso tecnico urgente. A parlare, tramite comunicato stampa diffuso il 13 luglio, è stato il vicepresidente provinciale Francesco Russo.

«Quanto accaduto – ha dichiarato Russo – è semplicemente inaccettabile. Chi indossa una divisa per servire la comunità non può diventare bersaglio di atti violenti». Parole cariche di vicinanza e rispetto, rafforzate anche dal ricordo personale: «Ho condiviso vent’anni di servizio come volontario con i Vigili del Fuoco».

Nel comunicato, l’ANVU ha sottolineato l’importanza del rapporto operativo tra Polizia Locale e Vigili del Fuoco, evidenziando come questa sinergia, costruita sul campo in contesti complessi come incendi, emergenze ambientali o incidenti stradali, sia un valore da difendere.

L’associazione richiama l’attenzione anche sul malessere espresso dalle sigle sindacali e sullo stato di agitazione proclamato a seguito dell’aggressione: «Il senso di abbandono manifestato da chi ogni giorno affronta rischi concreti deve essere ascoltato dalle istituzioni. Ogni attacco a un soccorritore è un campanello d’allarme per l’intero sistema della sicurezza pubblica».

Infine, Russo conclude: «Ribadiamo il nostro rispetto e la nostra stima per i Vigili del Fuoco, donne e uomini che affrontano situazioni complesse con dedizione e coraggio. La loro sicurezza deve essere una priorità per tutti».