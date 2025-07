Varese, Luca Paris: «Il riconoscimento della Palestina è un dovere per chi crede nella pace»

Un confronto pubblico per discutere di pace, giustizia e ruolo delle istituzioni a partire da una mozione approvata dal Consiglio comunale di Varese. È il cuore dell’intervento di Luca Paris, consigliere comunale, che ha preso parte a un incontro promosso dall’associazione “Un’altra storia”, dedicato al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle scelte geopolitiche europee.

Il Consiglio comunale di Varese approva la mozione

«Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un tema di grande rilevanza geopolitica, con implicazioni profonde per la stabilità regionale e per la giustizia internazionale» – ha dichiarato Paris, sottolineando come la mozione approvata rappresenti un atto politico importante anche a livello locale.

Il documento votato a Varese si inserisce in un quadro più ampio di impegno istituzionale volto a sostenere percorsi di pace, diritti umani e cooperazione internazionale.

«Ripudiare la guerra, opporsi al riarmo»

Tra i punti cardine dell’iniziativa, anche una netta presa di posizione contro la corsa agli armamenti: «Il ripudio della guerra e la ferma opposizione al riarmo dell’Unione Europea rappresentano i punti cardine per chi crede in un futuro di diplomazia e cooperazione, anziché di escalation militare» – ha aggiunto Paris.

Il ruolo delle istituzioni, da Varese all’Europa

Durante l’incontro, intitolato Il dovere delle istituzioni, si è discusso del ruolo attivo che enti locali, governi nazionali e istituzioni sovranazionali possono avere nella costruzione di un ordine mondiale più equo e pacifico. Un dibattito che ha visto Varese protagonista grazie all’impegno del suo consiglio comunale e all’iniziativa del consigliere Paris.