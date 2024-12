Accusa un malore sul campo da calcio a Cairate, muore allenatore di 29 anni

Non ce l’ha fatta Davide Semprevivo, allenatore della Juniores del Lonate Ceppino, di 29 anni.

Nella serata di venerdì 13 dicembre, il giovane ha accusato un malore mentre si trovava sul campo da calcio di Cairate di Via San Martino. La squadra aveva appena iniziato le attività di riscaldamento quando l’allenatore si è sentito male, cadendo a terra.

Sul posto sono intervenute due auto mediche e una ambulanza, uscite in codice rosso, il più grave, ma nonostante il tempestivo intervento per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La FC Lonate Ceppino in segno di lutto e rispetto per il giovane ha annullato tutte le partite in programma per oggi e probabilmente annullerà anche quella di domani della prima squadra.