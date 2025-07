Nuovi servizi digitali: chiudono per lavori gli uffici postali di Besnate e Cairate

Novità in arrivo per gli uffici postali di Besnate e Cairate, che a partire dal mese di luglio saranno oggetto di importanti interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dell’accoglienza e ampliare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

I due sportelli rientrano nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di facilitare l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi pubblici nei comuni con meno di 15mila abitanti. Un’iniziativa pensata per superare il digital divide e rafforzare la coesione economica e sociale nei territori.

Nel dettaglio, l’ufficio postale di Cairate sarà interessato da lunedì 7 luglio da una ristrutturazione completa, che comprenderà la riprogettazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi più funzionali e accoglienti, e una serie di interventi mirati a migliorare il comfort ambientale.

A Besnate, invece, i lavori inizieranno martedì 8 luglio. In questo caso è previsto un restyling della sala al pubblico, con nuove postazioni e due sale consulenza dedicate. Sarà inoltre rinnovato lo spazio destinato all’ATM Postamat, per garantire un’esperienza più semplice e accessibile ai cittadini.

Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane assicurerà la continuità dei servizi attraverso sportelli dedicati presso altri uffici della zona:

I cittadini di Cairate potranno rivolgersi all’ufficio postale di Lonate Ceppino , in piazza Matteotti , aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 .

I cittadini di Besnate saranno accolti presso l’ufficio postale di Gallarate, in via Vespucci, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Gli interventi rientrano nel piano più ampio di Poste Italiane per trasformare gli uffici postali in presidi digitali multifunzionali, a servizio del cittadino e del territorio.