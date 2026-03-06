Varese News

Referendum costituzionale, a Besnate un dibattito pubblico tra il sì e il no

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Besnate, è in programma giovedì 12 marzo alle ore 21 nella Sala Consiliare

Il Comune di Besnate organizza un incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, appuntamento che chiama i cittadini italiani a esprimersi sulla riforma della giustizia. L’iniziativa è in programma giovedì 12 marzo alle ore 21 nella Sala Consiliare del municipio.

L’amministrazione ha scelto un formato che punta al confronto diretto tra le due tesi in campo, affidando la parola a due esponenti del foro bustocco. A sostenere le ragioni del no sarà il dottor Massimo De Filippo, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, presidente dell’ANM locale e componente del Coordinamento Distrettuale del Comitato di Difesa della Costituzione. A portare invece le argomentazioni a favore del sì sarà l’avvocato Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio. A moderare il dibattito sarà Roberto Morandi, giornalista di VareseNews.

Lo slogan scelto per la serata, “Informarsi è partecipare“, riassume lo spirito dell’iniziativa: offrire alla cittadinanza gli strumenti per avvicinarsi a una materia complessa prima di entrare in cabina elettorale. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
