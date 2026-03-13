Incidente sulla A26 tra Vergiate e Besnate, un ferito grave e autostrada chiusa

Grave incidente stradale sull’autostrada A26, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo. Diversi i mezzi di soccorso mobilitati, tra cui un elicottero: una persona è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 sulla carreggiata direzione Milano, tra gli svincoli di Vergiate e Besnate. Il tratto è stato chiuso.

L’incidente ha comportato il ribaltamento di un veicolo: secondo gli elementi raccolti dalle testimonianze di altri automobilisti potrebbe essersi trattato di un malore del o della conducente, seguito poi dal sinistro (non risultano coinvolte altre persone).

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanza da Angera, automedica ed elisoccorso da Como.

La persona ferita è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese: ha riportato traumi multipli ed è in immediato pericolo di vita.

L’intervento dell’elisoccorso