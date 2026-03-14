Cantieri notturni su A8 e Diramazione Gallarate-Gattico: scattano le chiusure
Dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo stop al traffico tra Solbiate Arno e l’allacciamento A36 in direzione Milano. Chiuso anche il tratto Besnate-A8 sulla D08. Ecco i percorsi alternativi consigliati
Nuova notte di lavori e disagi per chi viaggia lungo l’asse autostradale varesino. Per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione, Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di chiusure che interesseranno sia la A8 Milano-Varese che la D08 Diramazione Gallarate-Gattico tra la serata di martedì 17 e l’alba di mercoledì 18 marzo.
Le chiusure sulla A8 (verso Milano)
Dalle ore 21:00 di martedì alle 05:00 di mercoledì, sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana, in direzione Milano.
Svincolo di Cavaria: resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Percorso consigliato: dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, proseguire sulla SS341 verso Gallarate, poi sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio e la SS336 della Malpensa, con rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.
Alternative per Cavaria: per chi è diretto a Varese si consiglia l’entrata di Solbiate Arno; per chi va verso la Gallarate-Gattico, l’entrata di Sesto Calende Vergiate.
Le chiusure sulla D08 (Gallarate-Gattico)
Negli stessi orari, sulla Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto tra Besnate e l’allacciamento A8, per chi viaggia verso Milano e Varese.
Stazione di Besnate: chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Verso Varese: uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago, la SS341 verso Solbiate Arno ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.
Verso Milano: da Besnate percorrere la SP26 e la SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, immettendosi in A8 a Busto Arsizio.
Alternative per Besnate: per chi è diretto verso la A26 si consiglia l’entrata di Sesto Calende Vergiate.
Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria installata lungo i percorsi alternativi e a consultare i pannelli a messaggio variabile per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.
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