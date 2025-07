A Bolladello di Cairate arriva il 13 luglio Kalimera “Il buongiorno al sorgere del sole”

Appuntamento alle 5.10 di domenica 13. Protagonista dell’evento sarà il gruppo Rowan Tree, ensemble specializzato in musiche tradizionali irlandesi e scozzesi

La suggestiva esperienza musicale all’alba prevista a Bolladello di Cairate prevista inizialmente per domenica 6 luglio è stata rinviata a sabato 13 luglio a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’evento, intitolato “Il buongiorno al sorgere del sole”, si terrà alle 5.10 del mattino, sulla terrazza antistante la chiesetta di San Calimero, un luogo particolarmente evocativo immerso nella quiete del paesaggio collinare cairatese.

La decisione di posticipare lo spettacolo è stata presa dagli organizzatori della Pro Loco Cairate, in accordo con le previsioni meteo che annunciavano pioggia e instabilità. Ora l’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio, sempre all’alba, per regalare al pubblico un momento di musica e spiritualità immerso nei colori e nei suoni del primo mattino.

Protagonista dell’evento sarà il gruppo Rowan Tree, ensemble specializzato in musiche tradizionali irlandesi e scozzesi. A esibirsi saranno Pietro Farina e Lorenzo Salandin al fiddle, Stefano Quaglia alle uilleann pipes, musette e tin whistle, Flavio Roncolato alla chitarra, Max Grassi alle tastiere.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione attraverso il sito della Pro Loco (www.prolococairate.it). Resta valido l’avviso che, in caso di maltempo, anche la nuova data potrebbe essere soggetta a modifiche o annullamento.