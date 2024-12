A Varese arriva il Museo delle Illusioni: un viaggio interattivo tra divertimento, psicologia e scienza

Una divertente novità è in arrivo a Varese, presso la Camera di Commercio in Piazza Monte Grappa: sabato 14 dicembre alle 10 aprirà ufficialmente la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica.

“Questo tipo di esposizione è la moda degli ultimi anni, funzionano ovunque molto bene, perché l’inganno dei sensi affascina il pubblico che si mette alla prova. Noi percepiamo il mondo esterno nella maniera più facile, questa mostra mette in qualche modo a disagio i suoi visitatori, istruendoli su ciò che significa davvero provare sensazioni – racconta Leonardo Scucchi, regista e ideatore di alcune delle installazioni della mostra – E’ un’occasione di divertimento con anche una spiegazione scientifica che riguarda psicologia e scienza”.

Camminare sul soffitto, restare appesi al cornicione di un palazzo altissimo dondolando sulla strada sottostante, camminare su un pozzo così profondo da sembrare infinito, entrare in una stanza che ti fa sentire minuscolo e subito dopo un gigante: tutte queste e tante altre sono le attrazioni che popoleranno la mostra delle illusioni. Si potrà perfino utilizzare il visore della realtà virtuale per vivere esperienze fuori dal comune, come camminare su un’asse sospesa nel vuoto o viaggiare a gran velocità su montagne russe da brivido. Un’esperienza che appassionerà grandi e piccini.

“Il fondatore del Magic Museum e del Museo delle Illusioni, da sempre interessato a rettili e Storia, aveva già fondato musei e creato mostre che riguardassero le sue grandi passioni. Ebbe l’idea di creare questo tipo di esperienza quando trent’anni fa, in America, conobbe David Copperfield – spiega Clarissa Decembri, responsabile della mostra – Fu lui a parlargli per la prima volta della possibilità di creare un museo che raccontasse e facesse provare l’illusione e i giochi di prestigio”.

La mostra resterà aperta dal 14 dicembre al 15 marzo, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19 e venerdì e sabato dalle 10 alle 20.