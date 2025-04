Oltre mille e-commerce cinesi con un unico appoggio in Italia: la Finanza di Gallarate scopre il “giro“ e chiude la partita Iva sospetta

Più di mille soggetti economici cinesi – 1385 per l’esattezza – che volvano fare affari in Italia. E per questo si rivolgevano ad un “facilitatore” che aveva aperto una partita Iva che fungeva da “rappresentante fiscale“. Ma la Finanza ha scoperto il “giro“ e ha chiuso i rubinetti contabili, cioè oscurando la stessa partita Iva aperta in Veneto ma operante anche in provincia di Varese.

L’operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle di Gallarate.

Attraverso un’attenta analisi informatica, i militari hanno riscontrato gravi indici di rischio, tra cui il numero elevato di posizioni fiscali gestite, la recente apertura del rappresentante fiscale, la presentazione di dichiarazioni dei redditi con ricavi irrisori e l’assenza di pagamenti di tributi. A questo si aggiungeva la mancanza di beni o contratti intestati e, soprattutto, i precedenti penali del rappresentante, già arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Alla luce di tali elementi, è emersa l’inadeguatezza del soggetto a gestire una tale mole di partite IVA, portando la Guardia di Finanza a richiedere e ottenere la cessazione delle stesse presso l’Agenzia delle Entrate.

L’intervento si inserisce nell’azione di prevenzione delle frodi fiscali, oltre che di supporto alla compliance, per contrastare tempestivamente fenomeni di evasione e distorsione del mercato. Recentemente, a tutela del sistema tributario, è stato previsto che i rappresentanti fiscali debbano prestare una garanzia (cauzione o fideiussione) proporzionata al numero di partite IVA gestite, fino a un massimo di due milioni di euro.