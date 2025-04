Nuovo Sempione, tracciato definitivo quasi pronto

Lavori avanzati, tracciato definitivo quasi pronto, prime ripiantumazioni di alberi in corso. L’apertura del nuovo Sempione, sul tracciato definitivo, tra Casorate e Gallarate è ormai prossima.

Il traffico finora si è mosso sulla “Variante di transizione” che era stata aperta alla fine dell’autunno del 2023: l’apertura del nuovo tracciato, ormai prossima, sarà un passaggio significativo nel’ambito dell’enorme, impattante cantiere della nuova ferrovia Gallarate-Terminal 2 di Malpensa, in avanzato stato di costruzione, con tunnel e trincee ormai completati.

Il nuovo Sempione tra Gallarate e Casorate

La “Variante di transizione” – come detto – era stata aperta alla fine dell’autunno del 2023, per assicurare la continuità del tracciato della Statale del Sempione e insieme la costruzione del tracciato ferroviario: l’intervento realizzato nell’ultimo anno comprende lo spostamento verso “l’esterno” dei due binari esistenti da/per Domodossola, per creare spazio nel mezzo per i due nuovi binari da/per Malpensa che s’inseriscono tramite un tratto in galleria. Questo intervento ha richiesto di cancellare completamente il tracciato “storico” della Statale del Sempione, che tra l’altro rappresentava l’ultimo tratto ancora alberato sull’intero asse da Milano al passo di confine con la Svizzera.

Oltre alle gigantesche opere ferroviarie, è stato realizzato anche il sottopasso della Statale, necessario per superare i binari di raccordo che da Malpensa consentono di andare verso Domodossola.