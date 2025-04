Una jam session aperta a tutti e un concerto con il 67JazzClub

Il 67JazzClub di Varese celebra la Giornata Internazionale del Jazz e propone due appuntamenti musicali di grande interesse per gli appassionati e per tutta la cittadinanza.

Mercoledì 30 aprile, alle ore 21.00, presso Carrozze HUB di via Albani 91 a Varese, si terrà una coinvolgente Jam Session aperta a tutti i musicisti di Varese e del mondo. La serata vedrà la partecipazione della resident band composta da Gaia Finazzi (voce), Elia Ambrosioni (batteria), Luca Caiazza (contrabbasso) e Raffaele Garramone (pianoforte). L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Un’occasione imperdibile per condividere la passione per il jazz in un’atmosfera libera e creativa.

Il secondo appuntamento sarà domenica 4 maggio alle ore 18.00, alla sede di Varesvive in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Il pubblico potrà assistere al concerto “Bossa, Samba and…” con il Trio de Janeiro featuring Mauro Brunini. La formazione vede protagonisti Giusy Consoli alla voce, Matteo Goglio alla chitarra e Marco Caccianiga alle percussioni e voce narrante, con la partecipazione straordinaria del trombettista Mauro Brunini.

Il concerto sarà un viaggio nella musica brasiliana, tra racconti e interpretazioni delle opere di autori celebri come Antonio Carlos Jobim, Djavan, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, João Gilberto e Ivan Lins.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro, con prenotazione consigliata al numero 3358208969.

Due occasioni speciali, promosse dal 67JazzClub, per vivere la magia della musica e scoprire sonorità che spaziano dal jazz classico alle atmosfere colorate del Brasile.