Largo Comolli, quel gelso abbattuto a Varese fa discutere
L'apertura del cantiere per la rotonda ha portato via l'albero che da anni caratterizzava l'incrocio. I lettori: "Non si poteva integrarlo nel progetto?"
Con l’apertura dei lavori per la nuova rotonda di largo Comolli è emerso un “effetto collaterale” che ha colto di sorpresa molti varesini: il gelso che da tempo caratterizzava l’incrocio non c’è più, è stato abbattuto. L’albero, alto e visibile, era diventato un punto di riferimento familiare per chi passava dal semaforo di quella parte di Biumo, e la sua scomparsa – avvenuta nelle ultime ore: la foto che presentiamo qui sotto è di ieri – non è passata inosservata.
«So che al momento abbiamo sicuramente problemi più importanti da affrontare, ma possiamo chiedere ai direttori dei lavori che bisogno c’era di eliminare quel bellissimo gelso?», scrive una lettrice. «Davvero non era impossibile integrarlo nella nuova rotonda? Miglioriamo l’area come? Eliminando il verde che c’era prima per piantare dei mini alberelli o degli arbusti bassi?».
E un’altra segnalazione: «Ma era proprio necessario abbattere gli alberi che sarebbero stati al centro delle rotonde previste? Quello da sempre di fronte ad Action e quello alle spalle della Chiesa di Biumo? Che tristezza vederli abbattuti».
La questione ha toccato un nervo sensibile perché tocca un tema più ampio: quello del rapporto tra cantieri, riqualificazione urbana e tutela del verde esistente. Il gelso di largo Comolli non era semplicemente un albero, era – evidentemente, stando ai messaggi ricevuti – parte del paesaggio quotidiano di quella zona, una presenza consolidata in un’area che sta cambiando volto rapidamente.
D’altra parte, il cantiere per la rotonda è un tassello fondamentale della rivoluzione viabilistica che porterà il doppio senso su via Carcano e via Ledro, un intervento che modificherà in profondità la circolazione tra Biumo, Belforte e il centro città.
Un progetto importante, che inevitabilmente comporta trasformazioni anche nel verde urbano, con la speranza che il sacrificio ne sia valso la pena.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.