Due cantieri per una rivoluzione viabilistica: il punto tra via Carcano e viale Belforte

Viale Belforte aspetta la primavera per sperimentare davvero la portata della nuova viabilità che lo collega al centro città.

Se da un lato proseguono i lavori per la creazione della nuova pista ciclopedonale commissionati dal Comune e finanziati dal PNRR, dall’altro prende forma il cantiere avviato su via Carcano da PopHUB architets – privato responsabile della riqualificazione di Isolato 23, ovvero l’area dell’ex falegnameria Fidanza e del capannone Traferri, dove ha già trovato spazio il supermercato Lidl, accanto a un nuovo edificio residenziale e commerciale in via di realizzazione.

Geograficamente vicini, i due cantieri sono il cuore della rivoluzione viabilistica che interessa il collegamento tra i quartieri di Belforte e Biumo Inferiore al centro città.

L’obiettivo è rendere a doppio senso le vie Carcano e Ledro, con una diversa gestione dei flussi di traffico non solo per i residenti dei rioni direttamente interessati, ma anche per chi vi transita diretto altrove.

La nuova circolazione stradale sarà attiva non appena saranno completati i due cantieri.

Bisognerà invece attendere per l’ulteriore cambio epocale della viabilità, collegato a quello in corso e destinato a rendere a doppio senso viale Milano, invertendo il senso di marcia della via Adamoli, dalla chiesa della Madonnina in Prato a largo Comolli.

NUOVI INGRESSI PER LA VIA CARCANO

Settimana scorsa è stato transennato lo spartitraffico verso largo IV Novembre che sarà rimosso insieme all’aiuola per creare un nuovo impianto semaforico, con il compito di regolare il nuovo flusso di veicoli, da Largo Comolli verso viale dei Mille.

Proprio in Largo Comolli viene delimitata in questi giorni l’area di cantiere per creare invece una nuova rotonda destinata a sostituire l’attuale semaforo e a gestire il traffico tra le vie Carcano, Adamoli, Casula e Ledro. Quest’ultima strada è destinata a diventare a doppio senso fino all’incrocio con viale Belforte, proprio nel punto in cui è in via di ultimazione il nuovo tratto della pista ciclopedonale sul viale.

Anche lungo la via Carcano sarà realizzata una pista ciclopedonale, sempre nel cantiere gestito dal privato, nell’ambito della riqualificazione di Isolato 23.

ANCORA UN MESE DI CANTIERE SU VIALE BELFORTE

È invece monitorato da Palazzo Estense il cantiere in corso su viale Belforte per il nuovo tratto di Pista Ciclabile finanziato con fondi del PNRR, che prosegue quella teoricamente già attiva da vent’anni sul viale, collegandola con le ciclopedonali di viale dei mille e la nascente in via Carcano.

I lavori procedono con regolarità e dovrebbero essere ultimati entro l’inizio della primavera.

Avviato a fine novembre e al centro di polemiche e disagi, il cantiere ha avuto un considerevole impatto sul traffico dell’intero comparto, con parte dei flussi che da viale Belforte si sono riversati su alcune vie lateriali e secondarie di Belforte e su Biumo Inferiore, tra via Garibaldi e Belfiore.

Solo una volta terminato l’intervento, con l’attivazione del doppio senso di marcia sulle vie Carcano e Ledro, l’introduzione della nuova rotonda in largo Comolli e il nuovo semaforo su largo IV Novembre sarà possibile valutare il reale impatto della rivoluzione viabilistica di via Carcano.