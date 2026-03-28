Incidente tra auto e moto sulla lacuale a Porto Valtravaglia, 26enne grave
È avvenuto alle 16.30, nel tratto oltre il paese verso Luino. Negli stessi minuti analogo incidente anche alla Motta Rossa sopra Varese
Incidente stradale tra auto e moto sulla strada lacuale a Porto Valtravaglia, poco prima delle 16.30 di oggi, sabato 28 marzo. È avvenuto nel tratto oltre il paese verso Luino, vicino alla cava: sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso in “codice rosso”, tra cui l’elicottero del sistema Areu e due ambulanze (foto d’archivio).
Risulta coinvolta una sola persona: inizialmente valutato meno gravemente, il 26enne coinvolto è stato portato in ospedale in gravi condizioni, in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.
Pesante le ripercussioni alla viabilità: ancora alle 18 si segnalavano lunghe code sul tratto lacuale.
Pressoché in contemporanea, solo qualche minuto dopo, un analogo incidente tra auto e moto si è registrato anche a Varese, sulla Sp62 Varese-Brinzio, all’altezza della cava della Motta Rossa.In questo caso sono intervenute ambulanza e automedica: il motociclista, 25enne, è finito in ospedale con ferite ma non è in pericolo di vita.
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