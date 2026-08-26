Alluvione in Nepal, 95 corpi recuperati e 384 dispersi

È salito a 95 il numero dei corpi recuperati dopo l’alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, lungo il fiume Bhotekoshi. Sono invece 384 i turisti e i viaggiatori che risultano ancora dispersi.

Gli aggiornamenti arrivano da Radio Okhakdunga e ci sono stati segnalati da Ngima Sherpa, cittadino varesino di origine nepalese legato all’associazione Nepal nel Cuore, che alcuni anni fa ha contribuito all’apertura dell’emittente.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia nepalese, tra i 95 corpi recuperati ci sono 27 donne, 37 uomini, 6 bambine, 5 bambini e 20 persone che non sono ancora state identificate. I ritrovamenti sono avvenuti in diverse zone del Paese, nei distretti di Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Chitwan, Tanahun e Nawalparasi East.

Il bilancio conta anche almeno 63 feriti, ricoverati in diversi ospedali. Tra le persone di cui non si hanno notizie ci sono inoltre 28 agenti di polizia che erano in servizio nelle località di Timure, Rasuwagadhi, Syafrubesi, Mailung, Betravati e Haku.

Un primo quadro sulla situazione dei turisti è stato fornito il 26 agosto dal Nepal Tourism Board. Dei 384 viaggiatori segnalati come dispersi, 291 sono cittadini stranieri e 93 nepalesi. Le segnalazioni sono state raccolte attraverso dieci agenzie di viaggio: Samrat Tours & Travels, Kathmandu Holiday Tours & Travels, Leaf Holiday, Kailash Journey, Explore Vacation, Trekkers Society, Richa Tours & Travels, Fishtail Tours & Travels, Himalayan Glacier e Alpine Eco Trek.

Le ricerche proseguono nelle aree colpite. Il Nepal Tourism Board e la Polizia Turistica stanno lavorando insieme alle agenzie di viaggio, alle autorità locali, alle guide e alle forze di sicurezza per rintracciare le persone di cui non si hanno ancora notizie e verificarne le condizioni.

Per chi cerca informazioni o ha bisogno di assistenza, le autorità nepalesi hanno indicato il numero verde 1234, la linea 1144 e il numero della Polizia Turistica 9851289445. Ai familiari è stato inoltre raccomandato di fare riferimento alle autorità locali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator per avere aggiornamenti verificati.