Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente

Viale Belforte finisce al centro dello scontro politico. Il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile, che interesserà una delle arterie più trafficate di Varese, ha scatenato la dura reazione della Lega. Il vicecapogruppo in Consiglio Comunale, Stefano Angei, ha depositato un’interrogazione urgente definendo l’opera «folle» e potenzialmente «devastante» per l’economia e la viabilità dei rioni di Biumo Inferiore e Belforte.

Una scelta urbanistica contestata

Secondo l’esponente del Carroccio, il progetto dell’Amministrazione comunale sarebbe inadeguato al contesto urbano di riferimento. La preoccupazione principale riguarda il restringimento delle carreggiate e la soppressione di numerosi posti auto, elementi che potrebbero paralizzare il flusso veicolare in una zona già nota per le criticità legate al traffico.

«La pista ciclabile che l’Amministrazione sta imponendo è un’opera sbagliata, inadeguata al contesto e potenzialmente devastante per il commercio e la viabilità del quartiere – dichiara Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega –». Secondo il consigliere, si tratterebbe di un progetto calato dall’alto, privo di analisi approfondite sui flussi di traffico e di studi sull’impatto economico per le attività della zona.

Commercio in ginocchio e mobilità critica

Il timore espresso dalla Lega riflette le segnalazioni ricevute da residenti ed esercenti preoccupati per il futuro delle proprie attività. La riduzione dei parcheggi è vista come un colpo fatale per i negozi di vicinato che costellano il viale. Per Angei, l’opera non risponde a reali esigenze di mobilità dolce, ma rappresenterebbe una «scelta ideologica» che ignora le necessità quotidiane di chi vive e lavora nell’area.

«Siamo nettamente contrari a questa pista ciclabile. Non migliora la mobilità e mette in difficoltà attività che ogni giorno lottano per restare aperte – sottolinea Angei –». Il vicecapogruppo ribadisce la totale vicinanza ai commercianti e ai residenti di Biumo Inferiore, promettendo che la loro voce non resterà inascoltata nelle sedi istituzionali.

La richiesta di una commissione ad hoc

La battaglia della Lega si sposterà ora nelle aule di Palazzo Estense. Angei ha annunciato la richiesta di convocazione di una commissione consiliare specifica per permettere un confronto diretto tra l’Amministrazione e le categorie produttive colpite dal cantiere. L’obiettivo è obbligare la giunta a fornire risposte trasparenti e documentate sulla fattibilità dell’opera.

«Viale Belforte e Biumo Inferiore meritano soluzioni concrete, non cantieri che paralizzano il traffico e mettono in ginocchio il commercio – conclude Angei –». La Lega promette di vigilare costantemente sull’avanzamento dei lavori, chiedendo che il quartiere non venga «sacrificato» per un progetto che, allo stato attuale, non porterebbe alcun beneficio reale alla cittadinanza.