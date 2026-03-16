Ciclabile a Biumo e Belforte, la Lega chiede lo stop
Presentata una mozione a prima firma Angei. Intanto superate le 400 firme in una settimana: la raccolta continua in tre bar della zona e online.
Superate le quattrocento firme in una settimana, la raccolta avviata dai residenti contrari ai lavori per le piste ciclopedonali nei quartieri di Biumo Inferiore e Belforte a Varese non si ferma. A sostenerla è il gruppo consiliare della Lega, che ha depositato anche una mozione in Consiglio Comunale chiedendo la sospensione dei cantieri ancora aperti e una revisione complessiva del progetto.
«La mozione punta a bloccare la realizzazione di nuove ciclabili in via Carcano e nei tratti di Viale Belforte dove i lavori non sono ancora stati completati», spiega Stefano Angei, vicecapogruppo Lega e primo firmatario del documento, sottoscritto anche da Barbara Bison, Matteo Bianchi, Emanuele Monti e Roberto Parravicini. Tra le richieste all’amministrazione anche il ripristino della svolta a sinistra da via Ledro verso Viale Belforte, soppressa con la nuova configurazione viabilistica.
Le preoccupazioni dei commercianti della zona riguardano soprattutto la riduzione dei parcheggi, che secondo i firmatari della mozione sta già producendo un calo di clientela nelle attività lungo gli assi interessati dai cantieri.
Chi vuole firmare può farlo di persona al Bar Tabacchi di Biumo Inferiore in piazza XXVI Maggio, al Bar La Bussola in Viale Belforte e al Bar Tabacchi Squillace in Viale Belforte 98. È attiva anche una raccolta online
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