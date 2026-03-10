Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese

Una scacchiera che cambia volto. Il progetto dell’Isolato 23 e il progetto della pista ciclabile su viale Belforte, illustrati in commissione congiunta Lavori Pubblici e Urbanistica, non sono solo una riqualificazione estetica, ma una radicale riscrittura dei flussi di traffico tra il quartiere di Biumo Inferiore, viale Belforte e il comparto stazioni verso il centro città.

Le parole d’ordine sono “protezione degli utenti deboli” e “sicurezza”, con l’obiettivo di ridurre i flussi di traffico e favorire la mobilità dolce.

Via Ledro diventa a doppio senso e crea la nuova “bretella” per alleggerire la zona ex Enel

Se l’”Isolato 23” riscrive il cuore di Biumo Inferiore, il comparto dell’ex Macello tra viale Belforte e via Ledro si prepara a diventare la nuova valvola di sfogo per il traffico in ingresso dalla periferia est.

La nuova svolta in via Ledro

La novità più attesa riguarda l’incrocio tra chi proviene da viale Belforte in direzione centro: la progettualità prevede il cambio della viabilità per via Ledro, che diventerà a doppio senso, un’operazione che secondo gli studi del traffico presentati in commissione dall’assessore Civati e dai tecnici del Comune, permetterà di alleggerire sensibilmente il carico di veicoli che attualmente converge tutto verso piazza IV Novembre.

L’amministrazione sta studiando la possibilità di garantire comunque la svolta a sinistra (da via Ledro su viale Belforte) a chi proviene dal centro: un’ipotesi già avanzata nell’assemblea di quartiere per facilitare l’entrata e l’uscita soprattutto ai residenti di quella zona. Il tutto regolato da un impianto semaforico.

Il nodo del passaggio a livello

Resta l’interrogativo sul passaggio a livello di via Vicenza. Sebbene il progetto attuale ne garantisca l’apertura con un allargamento del sedime stradale grazie ad aree cedute da FNM, l’amministrazione non ha nascosto che Ferrovie Nord preme da anni per la chiusura definitiva: «Una valutazione che faremo in un secondo momento — ha precisato Civati — ma che il piano attuale è già in grado di gestire».

Da due corsie a una in un solo punto

L’unico punto di viale Belforte che passa da due corsie a una è quello in corrispondenza della sede territoriale di Regione Lombardia (foto sotto), dove la carreggiata si restringe per consentire la presenza della pista ciclabile. Sul resto del viale lo spazio ricavato per pedoni e ciclisti non riduce la possibilità di avere due corsie di marcia.

La “rotatoria di Largo Comolli” e il doppio senso

Il fulcro del cambiamento sarà la nuova rotatoria in Largo Comolli. Questa infrastruttura servirà a gestire l’introduzione del doppio senso di marcia su via Carcano. «L’inserimento del doppio senso porterà a un abbassamento naturale della velocità delle auto», ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione Urbana Andrea Civati. Sul lato destro e sinistro della carreggiata verranno poi ampliati i marciapiedi per ospitare i percorsi ciclopedonali che collegheranno Biumo con viale Belforte da un lato e con il centro città dall’altro.

L’anello di Biumo: via Cairoli e via Merini si invertono

Per rendere sicuro il comparto, i progettisti del Comune hanno previsto una sorta di “anello circolatorio” che modificherà l’accesso all’isolato: via Cairoli, oggi utilizzata per uscire verso via Carcano, diventerà una via in ingresso; via Merini, di riflesso, vedrà invertito il senso di marcia odierno, per consentire l’uscita dal quartiere.

Questa scelta punta a eliminare le intersezioni pericolose, specialmente quelle attualmente non presidiate da semafori, dove i pedoni si trovano spesso esposti alle auto che “scattano” sulla doppia corsia.

Il futuro di via Adamoli e via Milano

Sebbene non oggetto del cantiere immediato, l’amministrazione ha tracciato la rotta per l’assetto definitivo della zona:

Via Adamoli: è prevista l’inversione del senso di marcia, non più verso via Dandolo, ma verso Largo Comolli;

Via Milano: sarà inserito il doppio senso di marcia.

Via Casula: diventerà l’asse portante per chi, arrivando dalla zona delle stazioni, vorrà immettersi verso viale Milano e il centro.