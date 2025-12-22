Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
L'associazione definisce il progetto “uno dei più riusciti” per una mobilità dolce in un’area urbanisticamente complessa come Varese
Mentre il dibattito in città sulla nuova pista ciclabile di Viale Belforte tiene banco, dopo le proteste dei commercianti locali, si registra la posizione di Fiab Varese Ciclocittà APS che esprime pieno sostegno all’intervento, definendolo “uno dei più riusciti” per una mobilità dolce in un’area urbanisticamente complessa come Varese.
L’associazione ambientalista difende la scelta amministrativa, sottolineando l’eccesso di auto in circolazione documentato dal 22° Rapporto ISFORT sulla mobilità degli italiani (novembre 2025).
«Non si tratta di una ‘guerra agli automobilisti’, ma di consapevolezza condivisa: dalle politiche di corto respiro a decisioni coraggiose» affermano, citando il cambio di opinione positivo dei cittadini verso le limitazioni al traffico dagli anni ’70.
Fiab guarda con speranza al Documento di Piano del nuovo PGT, che promette vivibilità urbana e itinerari pedonali/ciclabili: «Non belle parole o linee tratteggiate, ma fatti concreti per una città migliore per tutti».
Un invito al dialogo in un confronto acceso, con i commercianti che temono impatti sul business.
