Una serata dedicata alla nuova viabilità tra Belforte, Biumo e centro città
Istituzioni e cittadini a confronto martedì 20 gennaio alle ore 20.45 alla scuola Sacco nell'Assemblea congiunta dei Consigli di quartiere 5 e 7
Dalla nuova pista ciclopedonale di viale Belforte alla nuova viabilità di Biumo Inferiore che promette di stravolgere i flussi tra via Carcano, via Ledro e via Tonale al centro dell‘Assemblea congiunta dei Consigli di quartiere 5 e 7, in programma martedì 20 gennaio alle ore 20.45 alla scuola primaria Sacco di via Brunico 57.
I profondi cambiamenti alla viabilità sono già iniziati con i cantieri aperti in più punti di viale Belforte. Proprio un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori, assieme alla presentazione del progetto esecutivo delle opere in via di realizzazione – inclusa la rivoluzione dei sensi di marcia in via Carcano e strade limitrofe – sono i temi al centro della serata, cui parteciperanno istituzioni e associazioni.
L’idea è creare un momento di confronto con i cittadini in vista dei cambiamenti che promettono di rivoluzionare abitudini e percorsi consolidati nella mobilità del comparto, tanto per pedoni e ciclisti quanto per le automobili, con il cambio di direzione del senso unico in via Adamoli e il doppiosenso di marcia in via Tonale, viale Milano e via Carcano.
Via Carcano: tutto quello che dovete sapere sulla nuova rivoluzione viabilistica di Varese
Per proposte, informazioni e segnalazioni i Consigli di quartiere invitano i cittadini a partecipare e a inviare contributi scrivendo a:
Consiglio di quartiere 5 (Centro, Biumo Inferiore e Brunella) – consiglioquartiere5@comune.varese.it
Consiglio di quartiere 7 (Belforte e Cascina Mentasti) – consiglioquartiere7@comune.varese.it
