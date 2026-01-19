Una serata dedicata alla nuova viabilità tra Belforte, Biumo e centro città

Dalla nuova pista ciclopedonale di viale Belforte alla nuova viabilità di Biumo Inferiore che promette di stravolgere i flussi tra via Carcano, via Ledro e via Tonale al centro dell‘Assemblea congiunta dei Consigli di quartiere 5 e 7, in programma martedì 20 gennaio alle ore 20.45 alla scuola primaria Sacco di via Brunico 57.

I profondi cambiamenti alla viabilità sono già iniziati con i cantieri aperti in più punti di viale Belforte. Proprio un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori, assieme alla presentazione del progetto esecutivo delle opere in via di realizzazione – inclusa la rivoluzione dei sensi di marcia in via Carcano e strade limitrofe – sono i temi al centro della serata, cui parteciperanno istituzioni e associazioni.

L’idea è creare un momento di confronto con i cittadini in vista dei cambiamenti che promettono di rivoluzionare abitudini e percorsi consolidati nella mobilità del comparto, tanto per pedoni e ciclisti quanto per le automobili, con il cambio di direzione del senso unico in via Adamoli e il doppiosenso di marcia in via Tonale, viale Milano e via Carcano.

Per proposte, informazioni e segnalazioni i Consigli di quartiere invitano i cittadini a partecipare e a inviare contributi scrivendo a:

Consiglio di quartiere 5 (Centro, Biumo Inferiore e Brunella) – consiglioquartiere5@comune.varese.it

Consiglio di quartiere 7 (Belforte e Cascina Mentasti) – consiglioquartiere7@comune.varese.it