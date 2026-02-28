Angei (Lega Varese) portavoce delle quattrocento firme per chiedere modifiche agli interventi a Biumo e Belforte

Oltre quattrocento firme raccolte in pochi giorni per chiedere una revisione degli interventi viabilistici e urbanistici tra Biumo Inferiore e Belforte. A farsi portavoce delle istanze dei cittadini è il consigliere comunale Stefano Angei, che ha inviato una lettera all’amministrazione sollecitando uno stop ai lavori programmati e un confronto più approfondito con residenti e commercianti.

Al centro delle preoccupazioni ci sono sia quanto già realizzato nel tratto di viale Belforte sia gli interventi programmati e in parte avviati in via Carcano. Secondo i firmatari, le opere destano «innumerevoli dubbi» rispetto all’impatto sulla viabilità, sulla sosta e più in generale sulla qualità della vita del quartiere.

“Ripensare insieme le priorità”

«L’invito è quello di fermarsi rispetto a quanto oggi calendarizzato e ripensare realmente insieme a chi vive quotidianamente quei quartieri le reali necessità e gli interventi prioritari – scrive Stefano Angei, consigliere comunale –. Tra le infrastrutture necessarie rientrano anche i parcheggi, fondamentali per residenti, commercianti e per tutti coloro che usufruiscono dei servizi presenti nel comparto».

Angei richiama inoltre il ruolo della politica, sottolineando come «ha il diritto di decidere, ma anche il dovere di ascoltare realmente il pensiero dei cittadini». Un ascolto che, a suo dire, non può essere solo formale, pena il rischio di scelte «sbagliate o addirittura dannose per il tessuto cittadino».

La richiesta è dunque quella di aprire un confronto concreto con il territorio prima di proseguire con il cronoprogramma degli interventi.

Di seguito la lettera:

Gli abitanti del quartiere di Biumo Inferiore, sempre costretti a percorrere la zona della nuova pista ciclabile di viale Belforte e loro malgrado coinvolti nelle modifiche della viabilità, chiedono all’amministrazione comunale di avere, o meglio di riavere, la possibilità di svolta a sinistra alla fine di via Ledro per immettersi nel viale Belforte. Possibilità questa probabilmente non contemplata in fase di progetto, ma che faciliterebbe il rientro a casa agli abitanti delle vie Feltre, Brunico, Ortello, Belforte ecc. oltre che le operazioni di carico/scarico delle attività commerciali del viale così come la frequentazione delle attività stesse da parte dei clienti.

La svolta a sinistra migliorerebbe il flusso del traffico evitando di percorrere in andata e ritorno il tratto di strada tra via Ledro e la piazzetta di viale Belforte aggiungendo auto a quelle già presenti in coda con in più ulteriore produzione di inutile e dannoso smog.

Tale situazione, a nostro avviso, contrasta con il concetto di realizzazione di piste ciclabili, le quali vengono costruite semmai per ridurre lo smog. Nessuno vuole essere contro le piste ciclabili a prescindere, che sono una valida e salutare alternativa di spostamento nelle città, ma solo se realizzate in zone adeguate che ne permettono un utilizzo serio e intelligente e non disseminate a tratteggio per chissà quali ragioni laddove onestamente non se ne vede l’utilità.

In ultima analisi vorremmo ribadire il fatto che non sono i residenti di Biumo a creare il traffico in viale Belforte, o perlomeno lo sono in minima parte. Il grosso del traffico è generato da coloro che provengono dalla zona est di Varese (Como, Malnate, Vedano, ecc.) che percorrono il viale per motivi di lavoro i quali non hanno altra possibilità di muoversi se non in auto e non certo in bicicletta sulle ciclabili.

f.to – I residenti di Biumo Inferiore.”