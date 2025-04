Il Lindt Factory Shop di Induno Olona è temporaneamente chiuso. A dare la notizia ai clienti è la stessa azienda dolciaria. La sospensione temporanea dell’attività del Factory shop è dovuta ai danni causati dal recente evento meteorologico che ha scaricato sul Varesotto e in particolar modo a Induno Olona un’autentica bomba d’acqua. «Stiamo lavorando per riaprire in totale sicurezza nel più breve tempo possibile. Appena avremo una data certa, riceverete una comunicazione che vi avviserà della riapertura del punto vendita» conclude la nota dell’azienda.