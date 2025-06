Doppio appuntamento per “Interpretando Suoni e Luoghi” a Cugliate Fabiasco e Induno Olona

Doppio appuntamento nel prossimo weekend per “Interpretando Suoni e Luoghi” 2025, la storica e ricca rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello che quest’anno vede come filo conduttore la presenza dell’acqua come elemento vitale nei luoghi che ospitano i concerti.

Venerdì 4 Luglio alle 21 tappa a Cugliate Fabiasco in via Filippini, all’interno di un cortile che si affaccia sulla piazzetta del lavatoio, datato primi del ‘900 in stile liberty a pianta ottagonale che sarà attivato per l’occasione con la presenza di “lavanderine”, con l’acqua come elemento di tradizione e luogo di tradizione. In caso di maltempo il concerto si sposterà nella vicina Sala Civica “Enrico Riccardi” in via Filippini, 30.

Ad esibirsi nel “Gran risotto d’Osteria – Vino donne e canti nella Milano dei trani a gogò” l’ Ensemble Grande Orfeo composto da Mario Chiodetti in veste di narratore e voce, Francesco Miotti pianista e dall’attrice Maura Tombolato.

Nello spettacolo l’ensemble presenta uno spaccato di vita milanese tra Ottocento e Novecento, partendo dalla Scapigliatura e dai suoi personaggi, per arrivare alle canzoni di Giovanni D’Anzi diventate patrimonio comune.

La serata comprende la recitazione di brani di poeti e scrittori dell’epoca, che hanno raccontato la Milano delle osterie e dei personaggi caratteristici della città, macchiette come il Barbapedana, descritto da Arrigo Boito, o i venditori ambulanti, di cui si ascolteranno le voci. In programma brani musicali di Jules Burgmein, pseudonimo dell’editore Giulio Ricordi, canti popolari dei cantori d’osteria, composizioni pianistiche di Edoardo Ferravilla, caposcuola del teatro dialettale milanese, e di Marco Sala, chiamato lo Strauss dei Navigli per la sua facilità nel comporre valzer.

Finale con le tradizionali melodie di D’Anzi e la sorpresa di un testo teatrale, “Düra minga”, scritto negli anni Trenta.

Domenica 6 Luglio alle 18 a Induno Olona all’interno della chiesa dei SS. Re Magi nella frazione di Olona, (si consiglia parcheggio nell’area stabilimenti Lindt) località in cui il fiume scorre in superficie nei pressi dei Mulini Grassi, luogo dove nacque la birreria poiché Angelo Poretti valutò ottimamente la qualità dell’acqua, vista

qui come l’origine dell’attività produttiva. Il concerto sarà preceduto alle 17.15 da una visita guidata alla Chiesetta dei Re Magi, una delle poche in Italia con questa dedica, e agli affreschi nelle antiche corti a cura dell’Associazione Borgo

Olonese. Ad esibirsi la giovane e talentuosa violoncellista Christiana Coppola con musiche di Bach, Ligeti e Cassadò. Nata a Napoli nel 2004 inizia lo studio del violoncello all’età di 7 anni; a soli 12 viene ammessa al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara dove ha conseguito, nel 2021, con concessione riservata alle precocità, il

Diploma accademico di Primo Livello con votazione 110 lode e menzione d’onore. Ha concluso, a soli 19 anni, il suo percorso di studi al Conservatorio G. Cantelli di Novara, con menzione d’onore. Ha vinto il primo premio, sezione archi, alla XXV edizione del Concorso di Giussano e il primo premio assoluto al “Crescendo” di Firenze. Tra le sue

esibizioni, nel 2021 in veste cameristica presso il Museo della Scala di Milano e in veste solistica al teatro San Giovanni di Brescia con la Master Orchestra. Ha debuttato da solista presso il Teatro Coccia di Novara accompagnata dall’Orchestra Sinfonica. In veste cameristica si è esibita in duo con Bruno Canino in Aosta, ha inoltre frequentato

numerose masterclass). Da settembre 2025 frequenterà il “Conservatoire National Supérior de Musique et Danse de Paris” nella classe di Marc Coppey. Ha al suo attivo un CD per l’etichetta Dynamic e Urania Records.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito

Info : suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi