Si ribalta con l’auto, ferita una donna a Cugliate Fabiasco

L'incidente intorno alle 00.30 tra lunedì e martedì: una 33enne ricoverata all'ospedale di Circolo di Varese

incidente cugliate fabiasco 21 ottobre 2025 | foto Luigi Pedrocca Cometti

Una giovane donna di 33 anni è rimasta ferita nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre in seguito a un incidente stradale avvenuto in territorio di Cugliate Fabiasco, in via dei Fabi, una strada che attraversa una zona boschiva alla periferia del paese. (foto: Luigi Pedrocca Cometti)

Secondo quanto comunicato da fonti sanitarie, l’auto su cui stava viaggiando la donna si è ribaltata intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono arrivati un’automedica da Varese e un’ambulanza proveniente da Cunardo: i soccorritori hanno stabilizzato la ferita per poi trasportarla all’ospedale di Circolo di Varese in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
