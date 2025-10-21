Si ribalta con l’auto, ferita una donna a Cugliate Fabiasco
L'incidente intorno alle 00.30 tra lunedì e martedì: una 33enne ricoverata all'ospedale di Circolo di Varese
Una giovane donna di 33 anni è rimasta ferita nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre in seguito a un incidente stradale avvenuto in territorio di Cugliate Fabiasco, in via dei Fabi, una strada che attraversa una zona boschiva alla periferia del paese. (foto: Luigi Pedrocca Cometti)
Secondo quanto comunicato da fonti sanitarie, l’auto su cui stava viaggiando la donna si è ribaltata intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono arrivati un’automedica da Varese e un’ambulanza proveniente da Cunardo: i soccorritori hanno stabilizzato la ferita per poi trasportarla all’ospedale di Circolo di Varese in condizioni serie ma non in pericolo di vita.
