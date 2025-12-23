Spacca la vetrina con un sasso e tenta un furto in un salone di parrucchiera: arrestato a Cugliate Fabiasco

È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nella notte tra lunedì e martedì mentre cercava di compiere un furto in un negozio di parrucchiera a Cugliate Fabiasco.

A dare l’allarme, poco prima della mezzanotte, alcune segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Luino ha inviato sul posto due pattuglie, tra cui una del N.O.R. – Aliquota Radiomobile e una della Stazione Carabinieri di Ponte Tresa. Gli agenti sono riusciti a intervenire in pochi minuti, trovando il ladro ancora all’interno dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo era entrato nel negozio infrangendo la porta d’ingresso con un grosso sasso. Fortunatamente, dal locale non era stato ancora asportato nulla.

Nel corso della successiva perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto una borsa e alcuni documenti appartenenti a una donna di Cunardo, oggetti che risultavano rubati il 21 agosto e denunciati alla Stazione Carabinieri di Marchirolo.

Per questo motivo l’uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.

L’arrestato è stato accompagnato presso la caserma di Luino per le operazioni di foto-segnalamento e identificazione. Nella mattinata di martedì 23 dicembre è stato condotto davanti al Tribunale di Varese per l’udienza di convalida dell’arresto. Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria valutare la posizione dell’indagato e decidere sulle eventuali misure cautelari da applicare.