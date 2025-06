“Interpretando suoni e luoghi”: svelato il programma della 18esima edizione

Riparte domenica 8 giugno alle ore 16.30 ai Mulini di Piero “Interpretando Suoni e Luoghi” 2025, la storica e ricca rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, giunta alla 18esima edizione, con ben 18 concerti ad ingresso libero e gratuito, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese, con la direzione artistica di Chiara Nicora.

Mercoledì 4 giugno si è tenuta la Conferenza stampa presso il Maglio di Ghirla, aperta dal Presidente della Comunità Montana del Piambello Paolo Sartorio, che ha ricordato la storicità della rassegna nata da un progetto Interregg che ha garantito continuità grazie alla qualità della proposta.

«Il filo conduttore che lega i luoghi scelti come cornice dei concerti di quest’anno è l’acqua, vista come elemento vitale, sia paesaggistico che legato al lavoro e alla produttività delle nostre valli», spiegano gli assessori alla cultura dei due enti montani Valentina Boniotto per il Piambello e Marco Fazio per le Valli del Verbano, il cui appello ha riscosso un’ottima risposta tra i Comuni che si sono candidati per ospitare i concerti in luoghi che avessero l’acqua come elemento distintivo. L’aiuto dei due sovracomunali va a sostegno di piccoli comuni arricchendone la programmazione culturale.

“L’acqua è la forza che ti tempra, nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi” sono i versi di Montale che accompagnano l’immagine storica della rassegna in cui è presente uno scorcio di lago.

Lago, fiumi, ruscelli, ponti, cascate, lavatoi, ghiacciaie e mulini saranno la cornice del lungo percorso estivo con molte tappe lungo il vasto territorio delle due Comunità Montane del varesotto, da anni unite in questa azione di valorizzazione dei luoghi tramite l’arte della musica. Molti dei concerti saranno infatti preceduti da escursioni e visite guidate, con l’intento di vivere e scoprire angoli ancora inesplorati.

Questo perché, come hanno sottolineato entrambi gli assessori Fazio e Boniotto, si è scelto di creare, insieme alla direzione artistica della rassegna, una proposta che non offra solamente musica di qualità, ma anche di dare ancora più valore al territorio unendo, all’aspetto musicale, anche quello storico-culturale e quello naturalistico-ambientale.

Soddisfazione anche da parte dei sindaci dei Comuni coinvolti per il tema scelto per l’edizione 2025 di “Interpretando suoni e luoghi”, presenti in gran numero alla conferenza stampa, per aver avuto l’opportunità di partecipare alla rassegna, così come per la scelta delle location e dei concerti, che vedranno protagonisti anche strumenti innovativi e diversi dal solito.

La direttrice artistica Chiara Nicora ha ringraziato enti e musicisti, illustrando un calendario con affermati musicisti professionisti del panorama nazionale accanto ad artisti del nostro territorio quali l‘Orchestra Cameristica di Varese, l’Ensemble Grande Orfeo, Il sassofonista Maurizio Meggiorini e l’affermato pianista jazz Danilo Blaiotta originario della Valcuvia, ormai residente a Roma. Il repertorio dei concerti è all’insegna della varietà sia per i programmi che per gli strumentisti, per consentire la più ampia fruibilità da parte di un vasto pubblico: dalla musica classica alle colonne sonore, musica popolare, jazz e latino americana. Quest’anno si attiva inoltre una nuova collaborazione artistica con il Conservatorio Cantelli di Novara e con il liceo Musicale Manzoni di Varese, per la valorizzazione di giovani musicisti che stanno intraprendendo il loro percorso professionale.

Il primo concerto si terrà ai Mulini di Piero, nel comune di Curiglia con Monteviasco, domenica 8 Giugno alle ore 16.30 preceduto da una passeggiata guidata a cura della Comunità Montana Valli del Verbano. Il ritrovo è previsto al parcheggio della Funivia di Monteviasco, in località Ponte di Piero, alle ore 15.00. A risuonare nel silenzio della natura in un “Viaggio Latino Americano” sarà la voce della soprano Daiane Scales accompagnata da Gianluca Daglio alla chitarra, in collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara. In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di Curiglia.

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito. Info : suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971. Pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi

PROGRAMMA

Domenica 8 giugno · ore 16:30

Curiglia con Monteviasco · Mulini di Piero (in caso di maltempo chiesa parrocchiale di Curiglia)

Viaggio Latino- Americano

Daiane Scales soprano

Gianluca Daglio chitarra (in collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara)

Passeggiata guidata a cura della Comunità Montana Valli del Verbano.

Ritrovo al parcheggio Funivia Monteviasco, loc. Ponte di Piero, ore 15:00

Sabato 21 giugno · ore 21:00

Porto Ceresio · Terrazza Panoramica, Palazzo della Cultura “S. Ferrara” p.zzale Luraschi

Classical world songs and latin-jazz

Maurizio Di Fulvio chitarra

Simona Capozucco voce

Ivano Sabatini contrabbasso

Sabato 28 giugno · ore 18:00

Ferrera · Teatro, via Battisti 9

Bizzarrie su 10 corde

Donato d’Antonio chitarra

Roberto Noferini violino

Musiche di Paganini, Corelli, Giuliani, Rossini

Visita guidata alla cascata Fermona, Ritrovo ore 16:00 al parcheggio di via Battisti

Venerdì 4 luglio · ore 21:00

Cugliate Fabiasco · lavatoio via Filippini

(in caso di maltempo Sala Civica “Enrico Riccardi” via Filippini, 30)

Gran risotto d’Osteria

Vino donne e canti nella Milano dei trani a gogò

Ensemble Grande Orfeo

Musiche di D’Anzi, Sala, Burgmein

Domenica 6 luglio · ore 18:00

Induno Olona · Chiesa dei SS. Re Magi fraz. di Olona

Cristiana Coppola violoncello

Musiche di Bach, Cassadò

Domenica 13 luglio · ore 18:00

Cremenaga · località I Turbìt · via C. Battisti

(in caso di maltempo Baita Alpina via XI febbraio 25/A)

Il favoloso mondo del cinema

Roberto Caberlotto, Gilberto Meneghin fisarmoniche

Musiche di Berstein, Morricone, Hermann, Localle

Domenica 20 Luglio · ore 18:00

Castelveccana · Chiesa Maria Santissima

Immacolata frazione Nasca

Viaggio tra vecchio e nuovo mondo

Pietro Pardino fisarmonica

Giorgio Matteoli flauto dolce

Musiche di Satie, Bartok, Granados, Grieg

Domenica 27 Luglio · ore 18:00

Viggiù · Villa Borromeo

Il mandolino classico

Gianfranco Lupidii, Luca Matani violini

Ettore Maria del Romano clavicembalo

Francesco Mammola mandolino

Musiche di Mascitti, Sammartini, Vivaldi, Giuliani

Visita guidata ai Musei Viggiutesi, ritrovo ore 16:00 al Museo Butti

Mercoledì 30 luglio · ore 21:00

Saltrio · Palazzo Marinoni

(in caso di maltempo Auditorium della Musica p.zza Monumento)

La magia di Mozart

Orchestra Cameristica di Varese

Fabio Bagatin direttore

Musiche di Mozart

Giovedì 31 luglio · ore 21:00

Lavena Ponte Tresa · Via alla Bröa

(in caso di maltempo Antica Rimessa del Tram viale Ungheria, 2)

Omaggio a Morricone

Maurizio Meggiorini sax

Marco Confalonieri pianoforte

Musiche di Morricone

Domenica 10 agosto · ore 18:00

Castello Cabiaglio · Cortile di Casa Canobini

Via Matteotti, 6 (in caso di maltempo Oratorio di S. Carlo piazza IV Novembre)

Fragments de la Cacopedie

Danilo Blaiotta pianoforte

Achille Succi sax alto e clarinetto basso

Ore 16.30 visita guidata ai due lavatoi in centro paese

Domenica 24 agosto · ore 18:00

Casalzuigno ·Villa Della Porta Bozzolo

Musica sull’acqua

Quintetto Terio

flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto

Musiche di Haendel, Haydn

Ore 17.15 conferenza: da dimora di campagna nel Cinquescento a Villa di delizia nel Settecento. Usi e identità dell’acqua ieri e oggi

Sabato 30 Agosto · ore 16:00

Agra · Belvedere Mandelli lungo il Giro del Sole

(in caso di maltempo Struttura Parco Daini piazzale G. Morandi)

Musica nella natura

Maurizio Mastrini pianoforte

Sandro Lazzeri chitarra

Tiziana Frattali fisarmonica

Giorgia Ginevoli clarinetto

Musiche di Mastrini

Parcheggio in viale Europa e camminata di 20 minuti

Domenica 31 agosto · ore 17:30

Cocquio Trevisago – Museo Salvini

Festmusik

Davide Burani – Morgana Rudan arpe

Musiche di Franck, Petrini, Oberthur

Al termine del concerto visita al mulino ancora in funzione

Giovedì 4 settembre · ore 21:00

Brenta · Chiesa di S. Quirico

Via Leopardi, 1

Orchestra Cameristica di Varese

Fabio Bagatin direttore

Musiche di Bach, Mozart, Britten

Sabato 6 settembre · ore 17:00

Cunardo · Ponte coperto sulla ciclopedonale tra Cunardo e Ghirla

(in caso di maltempo Smart Station via Leopardi 4)

Flamenco e dintorni

Angela Centola – Roberto Margaritella chitarra flamenca

Musiche di Albeniz, Tarrega, Montoya

Parcheggio al maglio di Ghirla via Montello, 1 e visita dalle ore 16:00

Domenica 7 settembre · ore 16:30

Marzio · Villa Valenza Via Provinciale 41, n. 25

Trio Selene

Marianna Giorgetti voce

Alice Rossi arpa

Greta Martinelli violoncello

Musiche di Schubert, Glinka, Debussy,

Monteverdi, Bach

(in collaborazione con Liceo Musicale Manzoni)

Domenica 14 settembre · ore 17:30

Maccagno · Museo Parisi Valle · Via Roma

Tra sperimentazione e innovazione per vibrafono e marimba

Debora Conti – Matteo Cavagna percussioni

Musiche di Bach, Corea, Fantoni, Sejourne

(in collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara)