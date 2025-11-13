Riapre dopo i lavori l’ufficio postale di Cremenaga
Tra gli interventi realizzati nella sede di via Vittorio Veneto, il rinnovamento completo della sala al pubblico, un nuovo impianto di illuminazione e l’introduzione di postazioni ribassate, pensate per migliorare l’accoglienza e il dialogo con la clientela
Ha riaperto le porte al pubblico l’Ufficio Postale di Cremenaga, dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. L’intervento, che rientra in un piano nazionale di rilancio dei piccoli comuni, porta a sessantotto il numero degli uffici rinnovati nella provincia di Varese.
Spazi rinnovati e nuovi servizi
Tra gli interventi realizzati nella sede di via Vittorio Veneto, il rinnovamento completo della sala al pubblico, un nuovo impianto di illuminazione e l’introduzione di postazioni ribassate, pensate per migliorare l’accoglienza e il dialogo con la clientela. Completamente rinnovate anche le sale consulenza, destinate ai servizi finanziari e assicurativi.
Grazie al progetto Polis, i cittadini di Cremenaga possono ora usufruire di servizi INPS – tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS/M – e di servizi anagrafici digitali, come il rilascio di quindici tipi di certificati per gli utenti registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), gestita dal Ministero dell’Interno.
Orari di apertura
L’Ufficio Postale di Cremenaga, in via Vittorio Veneto 27, è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.
