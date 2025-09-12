Ubriaco, importuna una barista: cinquantenne arrestato a Cremenaga

Serata movimentata quella di giovedì 11 settembre a Cremenaga. Un uomo di 50 anni, senza lavoro e già noto per un precedente legato alla guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato dopo aver creato scompiglio in un bar del paese. Intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato a importunare la barista, una donna di origine cinese, arrivando a palpeggiarla.

Le urla hanno spinto i clienti a chiamare i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno cercato di riportare la calma. Ma il cinquantenne ha reagito con minacce, insulti e persino pugni, costringendo i militari a bloccarlo e portarlo in caserma. Nella mattinata di venerdì 12 settembre l’uomo è comparso in tribunale davanti al giudice Luciano Luccarelli. Il pubblico ministero Lucilla Gagliardi ha chiesto l’applicazione dell’obbligo di firma, mentre la difesa, affidata all’avvocato Luca Raviola, ha invocato la liberazione senza misure.

Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto imponendo al 50enne di presentarsi tre giorni la settimana presso la caserma dei carabinieri.