Varese News

Varese Laghi

Ubriaco, importuna una barista: cinquantenne arrestato a Cremenaga

Dopo aver infastidito la lavoratrice dell'esercizio pubblico e aggredito i carabinieri, è finito davanti al giudice che ha disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana

Carabinieri verbania

Serata movimentata quella di giovedì 11 settembre a Cremenaga. Un uomo di 50 anni, senza lavoro e già noto per un precedente legato alla guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato dopo aver creato scompiglio in un bar del paese. Intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato a importunare la barista, una donna di origine cinese, arrivando a palpeggiarla.

Le urla hanno spinto i clienti a chiamare i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno cercato di riportare la calma. Ma il cinquantenne ha reagito con minacce, insulti e persino pugni, costringendo i militari a bloccarlo e portarlo in caserma. Nella mattinata di venerdì 12 settembre l’uomo è comparso in tribunale davanti al giudice Luciano Luccarelli. Il pubblico ministero Lucilla Gagliardi ha chiesto l’applicazione dell’obbligo di firma, mentre la difesa, affidata all’avvocato Luca Raviola, ha invocato la liberazione senza misure.

Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto imponendo al 50enne di presentarsi tre giorni la settimana presso la caserma dei carabinieri.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.