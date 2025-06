A Induno Olona una festa per i trent’anni dell’Associazione Caimano: ospite speciale il rapper ThisGelo

Sabato 7 giugno, a partire dalle 17:30, a Borgo Olonese, in via Re Magi 20, l’Associazione Caimano di Induno Olona, organizza un grande evento aperto a tutti per festeggiare i suoi trent’anni di attività: non una semplice festa, ma un’occasione di ritrovo per tutti coloro che, dall’anno di fonazione ad oggi, hanno partecipato alla vita di questa realtà che si occupa di dare vita e promuovere attività culturali e che, nel tempo, è diventata un punto di ritrovo e una sicurezza a Induno.

Ad esibirsi durante la serata, dalle 21, i Soggetti Sospetti, Dj Mambo Fortissimo e un ospite speciale, ThisGelo, rapper molto apprezzato sul territorio, con il dialetto varesino ad animare le sue rime. Generi tutti diversi tra loro – DJ set, Reggae, Punk, hip-hop – una scelta che nasce dalla volontà di riunire a 360 gradi tutta la musica che, di generazione in generazione, ha appassionato le fila del Caimano.

Tanta musica e divertimento, una festa aperta a tutti (ingresso gratuito) per celebrare, conoscere e riscoprire l’attività dell’Associazione Caimano.