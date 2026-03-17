Impresa tra i giganti: Elia Frittoli racconta il suo Tor des Géants a Castronno

L’esperienza di una delle gare di ultra-trail più dure al mondo arriva a Materia di Castronno. Lunedì 23 marzo alle ore 21 è in programma “Diario del mio Tor des Géants”, un incontro con Elia Frittoli, atleta di Induno Olona.

Il Tor des Géants, il “giro dei giganti”, è una competizione che si sviluppa in Valle d’Aosta su 330 chilometri e oltre 24.000 metri di dislivello. Ancora più selettiva è la prova del Tor des Glaciers, che porta gli atleti su un tracciato di 450 chilometri con circa 32.000 metri di dislivello, lungo sentieri meno frequentati e in regime di autonomia.

Proprio questa è la gara affrontata da Frittoli, che ha concluso in 156 ore, 39 minuti e 43 secondi, chiudendo al 21esimo posto assoluto e terzo tra gli italiani. Durante la serata l’atleta ripercorrerà le fasi della gara, dalle condizioni del percorso alla gestione delle energie su più giorni, offrendo uno spaccato concreto su una disciplina sempre più seguita anche a livello locale.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’alessandro Castronno.