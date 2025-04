Una donazione nel giorno del suo compleanno: i cani del canile di Varese ringraziano la giovane Sara

I cani del canile di Varese ringraziano la cara Sara che per il suo 14esimo compleanno ha scelto invece dei regali donazioni per i cani: «Cara Sara, ti siamo tutti grati per il tuo gesto, che dona speranza e bellezza».

È questo il contenuto del post comparso sui profili social del canile di Varese per ringraziare Sara, una ragazza di 14 anni di Castronno (abita a Sant’Alessandro, a pochi passi da Materia, la nuova “casa” di VareseNews) che ha deciso di rendere felice qualche animale sfortunato con un’offerta importante, denaro ricevuto per suo compleanno.

Niente doni o regali, ma un gesto di solidarietà da parte di un’adolescente sensibile.

Felice e orgogliosa la mamma di Sara, Sonia: «In giro si sentono e si leggono tante brutte notizie, e penso che la gente abbia proprio voglia di sapere che, anche in questo periodo, ci sono storie che scaldano il cuore. Spero che il gesto di mia figlia possa ispirare anche altre persone».