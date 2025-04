Openjobmetis – Trieste vietata ai tifosi giuliani, bloccate le prevendite online

I gravi incidenti avvenuti al termine della partita di andata tra la Pallacanestro Trieste e la Openjobmetis Varese ha fatto scattare il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia giuliana per il match di domenica 4 maggio (dalle 18,15) tra le due squadre, che si affronteranno sul parquet della Itelyum Arena.

La scelta effettuata dalle autorità competenti comporta quindi il blocco delle prevendite online per quello che sarà l’ultimo incontro casalingo della formazione di Ioannis Kastritis, che ieri ha ufficialmente conquistato la salvezza. La società biancorossa ha quindi predisposto una serie di prevendite “fisiche” al palasport di Masnago; chi acquisterà i biglietti potrà farlo con l’obbligo di presentare la carta di identità.

DATE E ORARI

Martedì 29 e mercoledì 30 aprile dalle 16 alle 18 (Cassa accrediti 2)

Giovedì 1 maggio dalle 10 alle 12 (Cassa accrediti 2)

Venerdì 2 maggio dalle 16 alle 18 (Cassa accrediti 2)

Sabato 3 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (Pallacanestro Varese Store)

Lo scorso 3 novembre, mentre la Openjobmetis veniva sconfitta sonoramente in campo, scoppiarono disordini all’esterno del palasport giuliano: quattro persone rimasero contuse tra cui una agente di polizia. Gli scontri ebbero origine per la presenza congiunta di ultras varesini e udinesi gemellati tra loro, con questi ultimi storici rivali di quelli triestini. Quattro ultras lombardi vennero arrestati nei giorni successivi e posti ai domiciliari.

Sempre per ragioni legate al tifo violento, la Pallacanestro Trieste è stata di recente colpita da un grave provvedimento del giudice sportivo: due giornate di squalifica del campo per via di un lancio di oggetti di vario tipo al termine del match con Trento, con un arbitro colpito alla gamba da una bottiglietta di plastica. La società sta valutando il ricorso (il rischio è di giocare in campo neutro il primo match interno dei playoff) mentre il general manager Michael Arcieri (ex Varese) ha emesso un lungo e duro comunicato verso “l’1%” della tifoseria responsabile dei disordini.