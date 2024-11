Scontri a Trieste, la Pallacanestro Varese: “Condanniamo ogni tipo di violenza”

Non solo un brutto risultato sul campo, ma da Trieste la Pallacanestro Varese è tornata anche con la notizia degli scontri avvenuti fuori dal palazzetto triestino (leggi qui) al termine della gara di domenica 3 novembre. Mentre sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare i violenti (leggi qui), la società biancorossa ha pubblicato una nota per «condannare ogni tipo di violenza».

La nota del club

Pallacanestro Varese intende condannare ogni forma di violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica, che calpesti i valori dello sport che con pazienza ci impegniamo come Club a veicolare quotidianamente.

Lo sport è e deve rimanere un contesto di crescita, rispetto ed inclusione dove atleti, appassionati e famiglie possano condividere emozioni ed esperienze positive prima, durante e dopo le partite.