Varese partecipa al funerali di Papa Francesco, in tre punti della città la cerimonia in diretta

Nel momento in cui si svolgeranno i funerali in Vaticano, Sabato 26 aprile alle 10, anche la città di Varese si raccoglierà per seguire insieme i funerali di Papa Francesco.

Il Decanato di Varese ha infatti predisposto tre luoghi in cui i fedeli della città potranno ritrovarsi per partecipare insieme, in diretta, all’importante momento di preghiera e condivisione.

Le celebrazioni verranno trasmesse in tre punti diversi della città: la prima nella Chiesa di Santa Maria, nel rione di San Fermo, in Piazza Attilio Spozio. Il secondo punto sarà nella Cripta della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Masnago, in Via Francesco Petracchi (angolo Via Bolchini), mentre il terzo punto sarà nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe, situata in Viale Aguggiari.