La salma di Papa Francesco accolta in San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli

Oggi, mercoledì 23 aprile, la salma di Papa Francesco è stata traslata all’interno della Basilica di San Pietro, dove sarà allestita la camera ardente per l’omaggio dei fedeli. A partire dalle ore 11, le porte della basilica si spalancheranno per accogliere le migliaia di persone attese in questi giorni.

La camera ardente resterà aperta fino a mezzanotte per la giornata odierna. Domani, giovedì 24 aprile, l’accesso sarà consentito dalle 7.00 alle 24.00, mentre venerdì 25 aprile sarà possibile rendere omaggio al Santo Padre fino alle ore 19.00. L’afflusso si preannuncia imponente, con una partecipazione che testimonia l’affetto e la gratitudine nei confronti di Papa Bergoglio.

La traslazione della salma vedrà un momento di preghiera guidato dal cardinale Kevin Joseph Farrell, secondo le disposizioni contenute nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Il corteo ha attraversato la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani, per poi uscire dall’Arco delle Campane e fare il suo ingresso solenne nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale.

Una volta giunta all’altare della Confessione, la Liturgia della Parola è stata presieduta dal cardinale Camerlengo. Al termine del rito, comincierà l’ingresso ordinato dei fedeli per l’ultimo saluto al Romano Pontefice.