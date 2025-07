Il varesino Gianfranco Giuliani riconfermato presidente di Casagit

Il varesino Gianfranco Giuliani è stato confermato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione, presidente alla guida di Casagit, la Società di mutuo soccorso dei giornalisti italiani.

Al suo fianco, Gianfranco Summo (vicepresidente vicario), Grazia Maria Napoli (vicepresidente) e Andrea Artizzu (segretario del Cda). Completano il Consiglio: Raffaella Ammirati, Mario Antolini, Laura Berti, Tiziana Bolognani, Giuseppe Caporaso, Guido Filippi, Carlo Ercole Gariboldi e Alessandra Costante (in rappresentanza della Fnsi).

La nomina è stata ratificata a Roma, nel corso della tredicesima Assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci, che ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della mutua Casagit Salute.

«Usciamo da anni complessi per la sanità e per l’editoria, che hanno inciso anche sul nostro equilibrio mutualistico – ha dichiarato Giuliani – Abbiamo preso decisioni difficili ma necessarie per garantire un futuro sostenibile e solidale. Ora è il momento di guardare avanti, rafforzando la nostra presenza sul mercato, investendo in prevenzione e potenziando le convenzioni territoriali».

L’Assemblea ha inoltre nominato i membri del Collegio dei Probiviri (Claudio Cumani, Pierpaolo Dobrilla, Marco Libelli; supplenti Corrado Chiominto e Donatella Speranza) e del Collegio dei Revisori, con Gerardo Losito presidente, insieme a Roberto De Marco e Renato Pedullà.