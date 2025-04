Maltempo nella notte: frane e alberi caduti, ancora chiuse le strade in Valganna e a Bregazzana

È stata una notte difficile per il Varesotto, colpito duramente dal maltempo annunciato per la serata di mercoledì 23 aprile. I temporali e le forti raffiche di vento si sono abbattuti in particolare sull’area di Induno Olona, causando allagamenti e frane.

Questa mattina, giovedì 24 aprile, alle ore 6, risultavano ancora chiuse al traffico la strada per Bregazzana e la statale 233 della Valganna, entrambe interessate da frane e smottamenti. La situazione ha richiesto l’intervento costante dei vigili del fuoco, che durante la notte sono stati impegnati in circa cinquanta operazioni di soccorso in tutta la zona.

Gli interventi delle squadre di emergenza sono proseguiti anche nelle prime ore della mattinata, con diverse operazioni in corso nel centro di Varese, dove numerosi alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento. (seguono aggiornamenti)

Il Comune di Varese suggerisce per raggiungere il borgo di Bregazzana, di percorrere via Magnani, passando dalla birreria Poretti e dal territorio comunale di Induno Olona.

Il sindaco Davide Galimberti sta seguendo in tempo reale le operazioni dalla centrale operativa per coordinare gli aiuti.

“Un ringraziamento particolare va alla Coordinatrice del Consiglio di Quartiere di Bregazzana, agli abitanti e ai volontari: la loro collaborazione è stata preziosissima fin dai primi momenti”, spiega l’amministrazione di Varese.

Autolinee varesine invece comunica che sino al ripristino della viabilità, la linea urbana Z di è limitata alla località Robarello senza raggiungere Bregazzana.