In arrivo 1,8 milioni di euro per la ciclabile della Valganna

Regione Lombardia e la Comunità Montana del Piambello hanno firmato l’Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale “I laghi in bicicletta”. L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 1.826.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 1.464.656 euro.

«L’obiettivo principale – spiegano gli enti – è sviluppare un’economia sostenibile fondata sull’attrattività e sulla valorizzazione integrata delle risorse del territorio montano, attraverso una strategia unitaria che favorisca l’integrazione tra attività agricole, forestali e turistiche, il coinvolgimento degli attori pubblici e privati, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, il miglioramento dell’efficienza dei servizi essenziali e l’implementazione della rete cicloturistica per rafforzare la visibilità esterna del territorio».

La Strategia, promossa dalla Comunità Montana del Piambello in qualità di Capofila, coinvolge i Comuni di Arcisate, Bisuschio, Cunardo, Induno Olona e Valganna, e si articola in un unico intervento: la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in sede propria nel territorio di Induno Olona. La finalità è completare e rafforzare la rete di percorsi che, partendo dal Confine di Stato a Lavena Ponte Tresa sul Lago Ceresio, attraversa la Valmarchirolo e raggiunge la Valganna, da cui si dirama in tre direzioni — verso la Valtravaglia, la Valcuvia (entrambe con sbocco sul Lago Maggiore) e verso Porto Ceresio attraverso la Valceresio — nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di Commercio ‘VARESE#DOYOUBIKE?’.



«Regione Lombardia – dichiara l’assessore Massimo Sertori – intende valorizzare l’Alto Varesotto attraverso il potenziamento della rete ciclopedonale, creando un sistema integrato di percorsi che colleghi il Lago Ceresio, il Lago Maggiore e il Lago di Varese, garantendo la piena fruibilità del territorio da parte di residenti e visitatori con la promozione della mobilità dolce, del turismo lento, e il rilancio dell’economia locale. La Strategia si affianca in modo complementare agli interventi già finanziati da Regione Lombardia attraverso il “Bando Itinerari”, che prevedono la manutenzione straordinaria di tratti dei percorsi cicloturistici esistenti e la realizzazione di un nuovo tratto a Porto Ceresio, per un costo complessivo di 723.840 euro, con un finanziamento regionale di 633.140 euro».